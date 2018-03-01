Порошенко созвал заседание СНБО
Президент Украины Петр Порошенко 2 марта созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом пишет издание УНИАН, ссылаясь на информированный источник.
"Сегодня состоится заседание СНБО", — сказал собеседник издания.
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По его данным, СНБО рассмотрит ряд вопросов, в частности о продлении ограничительных мер в отношении России, в том числе российских банков.
Заседание должно было начаться около 16:00 часов. После заседания должны провести брифинг, где сообщат результаты.
Источник: 24 Канал
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