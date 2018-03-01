Порошенко скликав засідання РНБО
Президент України Петро Порошенко 1 березня скликав засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про це пише видання УНІАН, посилаючись на поінформоване джерело.
"Сьогодні відбудеться засідання РНБО", – сказав співрозмовник видання.
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За його даними, РНБО розгляне ряд питань, зокрема про продовження обмежувальних заходів щодо Росії, в тому числі російських банків.
Засідання мало початись близько 16:00 години. Після засідання мають провести брифінг, де повідомлять результати.
Джерело: 24 Канал
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