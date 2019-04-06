Порошенко уволил президента Национальной академии госуправления

Украинский гарант Петр Порошенко уволил Василия Куйбиду с должности президента Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Уйти в отставку изъявил желание сам Куйбида. Президент указ уже подписал.

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Кто такой Василий Куйбида?Украинский политик с 1994 по 2002 годы был городским головой Львова, дважды – нардепом Украины (2007 год). В августе 2016 года стал президентом Национальной академии государственного управления при Президенте Украине. Параллельно с политической карьерой строил и литературную. Сейчас выпустил уже 9 сборников стихов. Последний вышел в 2018 году.

В тот же день, 5 апреля, Порошенко подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Национальной академии госуправления Анатолия Савкова. До того он был первым вице-президентом учреждения.