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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко уволил заместителя главы Администрации Президента Филатова, – СМИ

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      Порошенко уволил заместителя главы Администрации Президента Филатова
      Порошенко уволил заместителя главы Администрации Президента Филатова / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова. Информацию об увольнении сообщили украинским СМИ источники в АП, однако официального подтверждения пока нет.

      В комментарии журналисту 24 канала руководитель пресс-службы Администрации Президента Андрей Жигулин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Он отметил, что следует дождаться официального указа.

      Читайте также: Порошенко уволил двух заместителей глав из СБУ и Госпогранслужбы

      В то же время "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники в АП сообщают, что соответствующий указ президент Украины Петр Порошенко уже подписал. Его намерены опубликовать 21 апреля,чтобы "не обострять ситуацию перед вторым туром выборов"

      В то же время источники назвали изданию две причины возможного увольнения Филатова: написание заявления об отставке и плохое выполнение своих обязанностей. Сейчас сам Алексей Филатов находится за границей.

      Попал ли Филатов "под прицел" ГПУ из-за Курченко?

      28 марта Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершило расследование по делу в отношении украинского олигарха-беглеца Сергея Курченко. Тогда же глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам ГПУ Константин Кулик обнародовал письмо, где отметил, что вручены подозрения бывшей руководительнице НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе админитрации Президента Борису Ложкину и заместителю главы АП Алексею Филатову. Мол, они позволили преступной группировке Курченко легализовать миллиардов долларов.

      Кто такой Алексей Филатов?
      Алексей Филатов, заместитель главы Администрации Президента, выходец из юридической фирмы "Василь Кисиль и партнеры" отвечает на Банковой за судебную реформу. Судебная реформа – это отсев судей с сомнительными решениями и состояниями, чтобы те, кто вершат правосудие, работали честно и за достойное вознаграждение. Вокруг Филатова развернулся скандал из-за декларации – в 2018 году выяснилось, что заместитель главы АП не указал в декларации о гражданской жене и созданной ей после его назначения на должность юридической фирмы Aequo.

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      Теги: Новости Украины Администрация Президента Петр Порошенко Новости политики
      Источник: 24 канал
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