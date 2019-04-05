13:13
5 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пиня усиливает армию парапсихологами и шаманами. Автомобильный вандал Путин
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 апреля
      Вести.UA: Какие дебаты на самом деле увидят украинцы. Добкин тоже готовится к дебатам
      Вєсті.UA
      20:53, 4 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко уволил двух заместителей глав из СБУ и Госпогранслужбы

      221 Читати новину українською
      Порошенко уволил двух должностных лиц из СБУ и ГПСУ
      Порошенко уволил двух должностных лиц из СБУ и ГПСУ / Фото из открытых источников

      Президент Петр Порошенко 5 апреля уволил с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Василия Серватюка.

      В указе главы государства не указана причина увольнения чиновников.

      Читайте также: Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать

      Новым замглавы Службы безопасности Украины Порошенко назначил Владислава Косинского, который до этого в течение двух лет занимал должность начальника Управления СБУ в Сумской области. Его местная власть обвиняла в "крышевании" криминальных схем на Сумщине.

      В то же время, на место Василия Серватюка в Госпогранслужбу не назначили пока никого. Заметим, чиновник работал в ведомстве первым заместителем главы ГНСУ с 17 ноября 2014 года.

      К слову, 14 марта Петр Порошенко уволил Егора Божка – руководителя Службы внешней разведки Украины. Сейчас он работает в правительстве и занимает высокую должность в МИД – заместителя министра.

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня
      9393
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко СБУ Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
      сегодня , 12:31 НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
      105
      "Да, парєнь, ти оголосив мені війну". Як суддя-викривач боровся з тиском керівництва суду
      сегодня , 12:00 "Да, парєнь, ти оголосив мені війну". Як суддя-викривач боровся з тиском керівництва суду
      Фундація DEJURE 513
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 10:25 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 9392
      Результат Зеленского на Донбассе: такое произошло впервые
      сегодня , 08:40 Результат Зеленского на Донбассе: такое произошло впервые
      Блог Соцмережі 3712
      Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре
      сегодня , 08:27 Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре
      Євгенія Мазур 2256
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Больше всего боюсь увидеть российский флаг в Крыму, – Ризатдинова
       8 марта 2017 , 15:54
      Главные новости футбола 4 октября: Динамо снова упустило победу в Лиге Европы, Ворскла драматично проиграла Спортингу
       5 октября 2018 , 07:00
      Названы самые популярные автомобили для фирменных СТО
       3 января , 15:47
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук