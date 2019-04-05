Порошенко уволил двух заместителей глав из СБУ и Госпогранслужбы

Президент Петр Порошенко 5 апреля уволил с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Василия Серватюка.

В указе главы государства не указана причина увольнения чиновников.

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Новым замглавы Службы безопасности Украины Порошенко назначил Владислава Косинского, который до этого в течение двух лет занимал должность начальника Управления СБУ в Сумской области. Его местная власть обвиняла в "крышевании" криминальных схем на Сумщине.

В то же время, на место Василия Серватюка в Госпогранслужбу не назначили пока никого. Заметим, чиновник работал в ведомстве первым заместителем главы ГНСУ с 17 ноября 2014 года.

К слову, 14 марта Петр Порошенко уволил Егора Божка – руководителя Службы внешней разведки Украины. Сейчас он работает в правительстве и занимает высокую должность в МИД – заместителя министра.