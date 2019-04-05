Порошенко звільнив двох заступників голів з СБУ та Держприкордонслужби

Президент Петро Порошенко 5 квітня звільнив з посад заступника голови Служби безпеки України Сергія Базюка та першого заступника голови Державної прикордонної служби Василя Серватюка.

В указі глави держави не вказана причина звільнення посадовців.

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Новим заступника голови Служби безпеки України Порошенко призначив Владислава Косинського, який до цього протягом двох років обіймав посаду начальника Управління СБУ в Сумській області. Його місцева влада звинувачувала у "кришуванні" кримінальних схем на Сумщині.

Водночас, на місце Василя Серватюка у Держприкордонслужбу не призначили поки нікого. Зауважимо, чиновник працював у відомстві першим заступником глави ДПСУ з 17 листопада 2014 року.

До слова, 14 березня Петро Порошенко звільнив Єгора Божка – керівника Служби зовнішньої розвідки України. Зараз він працює в уряді й обіймає високу посаду в МЗС – заступника міністра.