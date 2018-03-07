Порошенко в Германии обсудит проблему "Северного потока-2"

В ближайшее время Президент Украины Петр Порошенко посетит Германию, где будет обсуждаться вопрос строительства "Северного потока-2".

Сообщает "Интерфакс".

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В ближайшие дни я собираюсь посетить и Германию, в течение двух-трех недель. Я приветствовал Германию, наконец, с формированием коалиции, я уверен, что будет сформировано новое правительство. И эта тема (строительство" Северного потока-2 " – ред.), безусловно, будет в повестке дня наших переговоров,

– отметил Порошенко.

Он добавил, что все больше европейских стран демонстрируют солидарность с Украиной относительно "Северного потока-2".

"Все больше европейских стран демонстрируют солидарность с Украиной относительно "Северного потока-2" – Эстония, Латвия, Литва, Дания, Финляндия, Швеция, Италия с нами. На сегодняшний день речь идет об энергетической безопасности мира и целого континента", – отметил Порошенко.

Дедалі більше європейських країн демонструють солідарність з Україною щодо «Північного потоку-2» – Естонія, Латвія, Литва, Данія, Фінляндія, Швеція, Італія з нами. На сьогоднішній день йдеться про енергетичну безпеку світу і цілого континенту — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 березня 2018 р.

"Северный поток" — газопровод от России в Германию, первую ветку которого уже построили. Ее проложили по дну Балтийского моря от российского Выборга до немецкого Любмина. Пропускная способность первой ветки около 27 миллиардов кубометров в год.

Северный поток строят как альтернативу транзиту через Украину.