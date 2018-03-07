Порошенко в Германии обсудит проблему "Северного потока-2"
В ближайшее время Президент Украины Петр Порошенко посетит Германию, где будет обсуждаться вопрос строительства "Северного потока-2".
Сообщает "Интерфакс".
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В ближайшие дни я собираюсь посетить и Германию, в течение двух-трех недель. Я приветствовал Германию, наконец, с формированием коалиции, я уверен, что будет сформировано новое правительство. И эта тема (строительство" Северного потока-2 " – ред.), безусловно, будет в повестке дня наших переговоров,
– отметил Порошенко.
Он добавил, что все больше европейских стран демонстрируют солидарность с Украиной относительно "Северного потока-2".
"Все больше европейских стран демонстрируют солидарность с Украиной относительно "Северного потока-2" – Эстония, Латвия, Литва, Дания, Финляндия, Швеция, Италия с нами. На сегодняшний день речь идет об энергетической безопасности мира и целого континента", – отметил Порошенко.
"Северный поток" — газопровод от России в Германию, первую ветку которого уже построили. Ее проложили по дну Балтийского моря от российского Выборга до немецкого Любмина. Пропускная способность первой ветки около 27 миллиардов кубометров в год.
Северный поток строят как альтернативу транзиту через Украину.