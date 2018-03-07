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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенко у Німеччині обговорить проблему "Північного потоку-2"

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Порошенко у Німеччині обговорить проблему "Північного потоку-2"
/ president.gov.ua

Найближчим часом Президент України Петро Порошенко відвідає Німеччину, де буде обговорюватися питання будівництва "Північного потоку-2".

Повідомляє "Інтерфакс".

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У найближчі дні я збираюся відвідати і Німеччину, протягом двох-трьох тижнів. Я вітав Німеччину нарешті з формуванням коаліції, я впевнений, що буде сформовано новий уряд. І ця тема (будівництво" Північного потоку-2 " – ред.), безумовно, буде в порядку денному наших переговорів,
– зазначив Порошенко.

Він додав, що дедалі більше європейських країн демонструють солідарність з Україною щодо "Північного потоку-2".

"Дедалі більше європейських країн демонструють солідарність з Україною щодо "Північного потоку-2" – Естонія, Латвія, Литва, Данія, Фінляндія, Швеція, Італія з нами. На сьогоднішній день йдеться про енергетичну безпеку світу і цілого континенту", – зазначив Порошенко.

"Північний потік" — газопровід від Росії до Німеччини, першу гілку якого вже збудували. Її проклали дном Балтійського моря від російського Виборга до німецького Любміна. Пропускна спроможність першої гілки близько 27 мільярдів кубометрів на рік.
Північний потік зводять як альтернативу транзиту через Україну.

Теги: Новини політики Газовий конфлікт Газпром
Джерело: 24 Канал
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