11:17
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Позиція Росії – слабка": Порошенко прокоментував відмову "Газпрому" сплатити Україні гроші

611 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Фото з вільних мереж

Президент України Петро Порошенко висловив упевненість у тому, що російський газовий монополіст "Газпром" таки сплатить нашій державі 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту, як це постановив Стокгольмський арбітраж.

Про це глава Української держави розповів 7 березня в інтерв’ю журналістам трьох телеканалів.

"Я не маю жодного сумніву в тому, що Україна в повному обсязі отримає все до копійки. Але наголошую, що це питання абсолютно не про гроші. Це питання має геополітичне значення", – зазначив Порошенко.

Читайте також: Україна розпочала опис і арешт українських активів "Газпрому" через штраф у 172 мільярда гривень

"Хочу нагадати всім, як нас проходили газові війни. Всі пам’ятають 2004-2005 рік, 2009-2010 роки. Україна завжди була на такій позиції, що ми крадемо газ, ми винні в усьому, ми перед усіма вибачаємося, і це була тотальна перемога Російської Федерації", – нагадав Президент України.

Він наголосив, що зараз все відбувається абсолютно по-іншому.

Перш за все, позиція Російської Федерації про те, що вона не платитиме, – це позиція слабка. Знаєте, після бійки кулаками на махають. Є міжнародні конвенції, бездоганна юридична позиція, кваліфікована команда українських юристів, НАК "Нафтогаз", українських дипломатів, які стовідсотково це забезпечать (сплату Росією Україні грошей за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту, – ред.),
– запевнив Порошенко.

Він наголосив, що на випадок, якщо цього таки не відбудеться, команда українських юристів на сьогодні "опрацьовує питання накладання арештів і забезпечення стягнення відповідних сум".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Проте "Газпром" не погодився з таким рішенням і 2 березня заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".

Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газовий конфлікт Україна – Росія Петро Порошенко Гроші Газпром
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 7 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
883
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1272
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2053
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1477
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1330
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук