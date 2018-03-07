"Позиція Росії – слабка": Порошенко прокоментував відмову "Газпрому" сплатити Україні гроші

Президент України Петро Порошенко висловив упевненість у тому, що російський газовий монополіст "Газпром" таки сплатить нашій державі 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту, як це постановив Стокгольмський арбітраж.

Про це глава Української держави розповів 7 березня в інтерв’ю журналістам трьох телеканалів.

"Я не маю жодного сумніву в тому, що Україна в повному обсязі отримає все до копійки. Але наголошую, що це питання абсолютно не про гроші. Це питання має геополітичне значення", – зазначив Порошенко.

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"Хочу нагадати всім, як нас проходили газові війни. Всі пам’ятають 2004-2005 рік, 2009-2010 роки. Україна завжди була на такій позиції, що ми крадемо газ, ми винні в усьому, ми перед усіма вибачаємося, і це була тотальна перемога Російської Федерації", – нагадав Президент України.

Він наголосив, що зараз все відбувається абсолютно по-іншому.

Перш за все, позиція Російської Федерації про те, що вона не платитиме, – це позиція слабка. Знаєте, після бійки кулаками на махають. Є міжнародні конвенції, бездоганна юридична позиція, кваліфікована команда українських юристів, НАК "Нафтогаз", українських дипломатів, які стовідсотково це забезпечать (сплату Росією Україні грошей за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту, – ред.),

– запевнив Порошенко.

Він наголосив, що на випадок, якщо цього таки не відбудеться, команда українських юристів на сьогодні "опрацьовує питання накладання арештів і забезпечення стягнення відповідних сум".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Проте "Газпром" не погодився з таким рішенням і 2 березня заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".