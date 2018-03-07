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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Позиция России - слабая": Порошенко прокомментировал отказ "Газпрома" выплатить Украине деньги

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / Фото из свободных сетей

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что российский газовый монополист "Газпром" таки заплатит нашему государству 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, как это решил Стокгольмский арбитраж.

Об этом глава Украинского государства рассказал 7 марта в интервью журналистам трех телеканалов.

"Я не сомневаюсь в том, что Украина в полном объеме получит все до копейки. Но подчеркиваю, что этот вопрос совершенно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение", — отметил Порошенко.

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"Хочу напомнить всем, как нас проходили газовые войны. Все помнят 2004-2005 год, 2009-2010 годы. Украина всегда была на такой позиции, что мы воруем газ, мы виновны во всем, мы перед всеми извиняемся, и это была тотальная победа Российской Федерации", — напомнил Президент Украины.

Он отметил, что сейчас все происходит совершенно по-другому.

Прежде всего, позиция Российской Федерации о том, что она не будет платить, — это позиция слабая. Знаете, после драки кулаками на машут. Есть международные конвенции, безупречная юридическая позиция, квалифицированная команда украинских юристов, НАК "Нафтогаз", украинских дипломатов, которые полностью это обеспечат (уплату Россией Украине денег за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, — ред.),
— сказал Порошенко.

Он отметил, что в случае, если этого таки не произойдет, команда украинских юристов сегодня "прорабатывает вопрос наложения арестов и обеспечения взыскания соответствующих сумм".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако "Газпром" не согласился с таким решением и 2 марта заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

Теги: Новости политики Новости Украины Газпром Газовый конфликт Петр Порошенко Украина – Россия Нафтогаз Деньги
Источник: 24 Канал
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