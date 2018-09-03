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Порошенко в очередной раз заметили среди простых людей: фото

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Порошенко снова не забыл, что он – обычный человек
Порошенко снова не забыл, что он – обычный человек / 24 канал

Приближаются президентские выборы, поэтому претенденты на эту должность пытаются использовать каждую удобную возможность для собственного пиара. Не отстает и действующий украинский гарант Петр Порошенко.

В частности, в сети появилось якобы случайное фото, на котором главы Украины изображен в рейсовом самолете среди обычных пассажиров.

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Как подчеркивает автор сообщения Екатерина Козориз, Порошенко "ко всем улыбался, сам складывал на полку свои вещи и вообще удивил простотой".

Добавим, что выбрал президент перевозчик не с дешевых, а именно британскую авиакомпанию Brittish Airwaves.

"Друзья летели сегодня из Лондона в Киев British airways и были удивлены, встретив необычного пассажира. Видимо, Порошенко возвращался из США, где, как пишут СМИ, был на прощании с Маккейном", – отметила юзер.

Порошенко, піар, політика, авіація, літак

Петра Порошенко якобы заметили в самолете среди обычных пассажиров

Напомним, в прошлом году появилось не одно фото Порошенко, снятое в "необычном месте". В частности, однажды гаранта "поймали" возле супермаркета в футболке и джинсах. Также прямо на улице его заметила российская журналистка Татьяна Коммунар, и это ее сильно удивило.

Кроме того, пиарщики Порошенко использовали с целью популяризации политика и его жену Марину. Так, ее якобы встречали в магазине на автозаправке и в рейсовом самолете экономкласса.

Теги: Новости Украины Новости политики авиация Петр Порошенко Президент Украины
Источник: 24 канал
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