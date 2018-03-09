Порошенко вскоре подпишет важный указ о статусе государственного языка

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время подпишет указ о разработке десятилетней программы укрепления статуса украинского языка.

Об этом он сообщил во время церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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В ближайшее время я подпишу указ о разработке возможно десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Я призываю к сотрудничеству, к упорной работе. Впереди десятилетия украинского языка в Украине. В течение этих десятилетий положительные и необратимые изменения должны произойти,

– заявил Порошенко.

Украинский президент добавил, что его призывают объявить 2018-й Годом украинского языка.

"Скажу прямо: я не буду этого делать. Почему? Совершенно очевидно, что года – мало", – подчеркнул он.

В то же время Порошенко подчеркнул, что будет заботиться о том, чтобы "наши законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымскотатарский и другие языки".