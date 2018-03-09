Порошенко незабаром підпише важливий указ про статус державної мови

Президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом підпише указ про розробку десятилітньої програми зміцнення статусу української мови.

Про це він повідомив під час церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка.

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Найближчим часом я підпишу указ про розробку можливо десятирічної програми укорінення та зміцнення державного статусу рідної української мови. Я закликаю до співпраці, до наполегливої роботи. Попереду десятиліття української мови в Україні. Протягом цих десятиліть позитивні і незворотні зміни мають відбутися,

– заявив Порошенко.

Український президент додав, що його закликають оголосити 2018-й Роком української мови.

"Скажу прямо: я не буду цього робити. Чому? Цілком очевидно, що року – мало", – наголосив він.

Водночас Порошенко підкреслив, що дбатиме про те, аби "наші законодавчі ініціативи залишали широкий простір для реалізації прав тих громадян України, чиєю рідною мовою чи мовою спілкування є російська, кримськотатарська та інші мови".