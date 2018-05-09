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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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Порошенко встретился с Туском в Германии: детали разговора

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Порошенко та Туск обговорили, зокрема, можливе посилення санкцій проти Росії
Порошенко та Туск обговорили, зокрема, можливе посилення санкцій проти Росії / Прес-служба українського президента

Вечером 9 мая в Германии Президент Украины Петр Порошенко провел рабочую встречу с главой Европейского Совета Дональдом Туском.

Об этом сообщает пресс-служба украинского гаранта.

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В частности, отмечается, что стороны договорились провести следующий юбилейный 20-й Саммит Украина – Европейский Союз летом 2018 года в Брюсселе.

«Президент Украины проинформировал Президента Европейского Совета о ситуации на Донбассе, ходе Операции Объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей. Собеседники также обсудили вопросы продолжения и возможного усиления санкционного режима против России», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации президентской пресс-службы, лидеры обсудили ход имплементации реформ в Украине – говорилось, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о путях усиления помощи со стороны ЕС.

Заметим, что Порошенко совершил визит в Германию для участия в церемонии вручения премии Карла Великого.

Напомним, в ноябре 2017 года президент Европейского Совета Дональд Туск заявлял, что Европейский Союз никогда не признает Крым российской территорией.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Евросоюз Европа Дональд Туск
Источник: 24 Канал
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