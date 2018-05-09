Порошенко зустрівся з Туском у Німеччині: деталі розмови

Увечері 9 травня у Німеччині Президент України Петро Порошенко провів робочу зустріч з очільником Європейської Ради Дональдом Туском.

Про це повідомляє прес-служба українського гаранта.

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Зокрема, зазначається, що сторони домовилися провести наступний ювілейний 20-й Саміт Україна – Європейський Союз влітку 2018 року в Брюсселі.

«Президент України поінформував Президента Європейської Ради про ситуацію на Донбасі, хід Операції Об’єднаних сил і останні факти порушення російською стороною Мінських домовленостей. Співрозмовники також обговорили питання продовження та можливого посилення санкційного режиму проти Росії», – мовиться у дописі.

Крім того, за інформацією президентської прес-служби, лідери обговорили хід імплементації реформ в Україні – мовилося, зокрема, про створення антикорупційного суду, реформування системи національної безпеки, виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також про шляхи посилення допомоги з боку ЄС.

Зауважимо, що Порошенко здійснив візит до Німеччини для участі у церемонії вручення премії Карла Великого.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року президент Європейської Ради Дональд Туск заявляв, що Європейський Союз ніколи не визнає Крим російською територією.