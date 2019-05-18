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      Порошенко ввел День отца и утвердил новую стратегию национально-патриотического воспитания

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      Президент Порошенко опубликовал указ о новом празднике
      Президент Порошенко опубликовал указ о новом празднике / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко, каденция которого заканчивается 20 мая после инаугурации Владимира Зеленского, пока продолжает подписывать и публиковать президентские указы. 17 мая был днем увольнений и отставок должностных лиц Администрации Презединта. 18 мая стало известно о введении в Украине нового праздника – Дня отца, а также об утверждении новой стратегии воспитания молодежи.

      Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Официального интернет-представительства Президента Украины Петра Порошенко.

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      День отца введен "с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей". Отмечать его ежегодно будут в третье воскресенье июня. К слову, День матери отмечают в Украине во второе воскресенье мая.

      Новая Стратегия национально-патриотического воспитания отменила предыдущую (принятую 13 октября 2015 на 2016-2020 года) предусматривает разработку и внедрение государственной целевой программы по национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы.

      В Стратегии, текст которой добавлен в президентский указ, отмечено:

      • Национально-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений деятельности государства.

      • Основой национально-патриотического воспитания является утверждение уважения к государственному языку.

      • Ценности самосознания формируются на примерах героической борьбы украинского народа за суверенитет собственного государства и идеалы свободы.

      • Следует воспитывать уважительное отношение к памяти о жертвах коммунистического и иных тоталитарных режимов в Украине.

      • Важной составляющей национально-патриотического воспитания является распространение информации о достижениях украинцев и их вкладе в развитие мировой цивилизации.

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      Теги: Новости политики Петр Порошенко Новости Украины
      Источник: 24 канал
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