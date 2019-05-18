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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Порошенко запровадив День батька та затвердив нову стратегію національно-патріотичного виховання

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      Президент Порошенко опублікував указ про нове свято
      Президент Порошенко опублікував указ про нове свято / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко, каденція якого спливає 20 травня після інавгурації Володимира Зеленського, поки що продовжує підписувати та публікувати президентські укази. 17 травня було днем звільнень та відставок посадовців Адміністрації Презединта. 18 травня стало відомо про запровадження в Україні нового свята – Дня батька, а також про затвердження нової стратегії виховання молоді.

      Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України Петра Порошенка.

      Читайте також: День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах

      День батька запроваджено "з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей". Відзначатимуть його щороку у третю неділю червня. До слова, День матері святкують в Україні у другу неділю травня.

      Нова Стратегія національно-патріотичного виховання скасувала попередню (прийняту 13 жовтня 2015 на 2016-2020 року) передбачає розробку та втілення державної цільової програми з національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки. 

      У Стратегії, текст якої додано до президентського указу, наголошено:

      • Національно-патріотичне виховання є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави.

      • Основою національно-патріотичного виховання є утвердження поваги до державної мови.

      • Цінності самосвідомість формуються на прикладах героїчної боротьби українського народу за суверенітет власної держави та ідеали свободи.

      • Слід виховувати шанобливе ставлення до пам'яті про жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів в Україні.

      • Важливою складовою національно-патріотичного виховання є поширення інформації про досягнення українців та їх внесок у розвиток світової цивілізації.

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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Новини України
      Джерело: 24 канал
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