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      Порошенко выводит из-под санкций бизнес окружения Путина, – Сергей Соболев

      66 Читати новину українською
      Сергей Соболев
      Сергей Соболев / newformat.info

      "Батькивщина" требует расследовать факты вывода из-под санкций ряда предприятий из окружения Путина, которые вывозят из Украины металлолом, фактически уничтожая наш металлургический комплекс.

      Об этом заявил заместитель председателя партии Сергей Соболев во время пресс-конференции в Киеве.

      Как пояснил политик, одновременно с недавним введением СНБО санкций в отношении физических и юридических лиц РФ появился другой список предприятий, которые были выведены из-под санкций.

      В частности, это одно из крупнейших предприятий, которое занималось скупкой металлолома на территории Украины. Как отметил представитель "Батькивщины", оно расположено на территории непризнанного Приднестровья и принадлежит российскому миллиардеру Усманову, который фактически является личным олигархом Путина.

      "Усманов владел этим предприятием и, скупая металлолом по завышенным ценам, фактически уничтожал металлургический комплекс Украины", – отметил Сергей Соболев.

      Решением СНБО из-под санкций также были выведены фирмы-прокладки, которые осуществляли экспорт металлолома через оккупированную часть Донбасса, так называемые ЛНР и ДНР.

      Представитель "Батькивщины" напомнил: СНБО возглавляет президент Украины Петр Порошенко. Эксперты оценивают общий рынок металлолома в Украине в 1 млрд. долларов в год, добавил политик.

      Сергей Соболев заявил, что "Батькивщина" требует расследования этих сделок НАБУ и теми органами, которые способны провести расследование.

      "Это решение СНБО должно быть обнародовано. На каком основании были подготовлены решения по лоббированию российского олигарха Усманова и десятков компаний-прокладок из РФ, ведущих незаконную деятельность на оккупированной части Донбасса, фактически ведут экономический подрыв относительно украинских предприятий металлургического комплекса, вывозя из Украины, теперь уже узаконенным способом, металлолом?" – возмутился заместитель председателя партии.

      Сергей Соболев подчеркнул, что в этом списке фигурирует четкая линия на прикрытие СНБО и лично Президентом Украины сделок на сотни миллионов долларов по экспорту металлолома из Украины.

       

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      Теги: Новости политики Петр Порошенко Владимир Путин СНБО Сергей Соболев ВО Батьківщина
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