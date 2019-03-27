Порошенко виводить з-під санкцій бізнес оточення Путіна, – Сергій Соболєв

"Батьківщина" вимагає розслідувати факти виведення з-під санкцій низки підприємств з оточення Путіна, що вивозять з України металобрухт, фактично знищуючи наш металургійний комплекс.

Про це заявив заступник голови партії Сергій Соболєв під час прес-конференції у Києві.

Як пояснив політик, одночасно із нещодавнім запровадженням РНБО санкцій щодо фізичних та юридичних осіб РФ з’явився інший список підприємств, які були виведені з-під санкцій.

Зокрема, це одне з найбільших підприємств, яке займалося скупкою металобрухту на території України. Як зауважив представник "Батьківщини", воно розташоване на території невизнаного Придністров’я і належить російському мільярдеру Усманову, який фактично є особистим олігархом Путіна.

"Усманов володів цим підприємством і, скуповуючи металобрухт за завищеними цінами, фактично знищував металургійний комплекс України", – зазначив Сергій Соболєв.

Рішенням РНБО з-під санкцій також були виведені фірми-прокладки, які здійснювали експорт металобрухту через окуповану частину Донбасу, так звані ЛНР та ДНР.

Представник "Батьківщини" нагадав: РНБО очолює президент України Петро Порошенко. Експерти оцінюють загальний ринок металобрухту в Україні в 1 млрд. доларів на рік, додав політик.

Сергій Соболєв заявив, що "Батьківщина" вимагає розслідування цих оборудок НАБУ та тими органами, які здатні провести розслідування.

"Це рішення РНБО має бути оприлюднене. На якій підставі були підготовлені рішення щодо лобіювання російського олігарха Усманова та десятків компаній-прокладок з РФ, які ведуть незаконну діяльність на окупованій частині Донбасу, фактично ведуть економічний підрив щодо українських підприємств металургійного комплексу, вивозячи з України, тепер вже в узаконений спосіб, металобрухт?" – обурився заступник голови партії.

Сергій Соболєв наголосив: у цьому списку фігурує чітка лінія на прикриття РНБО і особисто Президентом України оборудок на сотні мільйонів доларів з експорту металобрухту з України.