13:26
19 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме
      Вєсті Кремля
      22:01, 18 марта
      Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу
      Вєсті.UA
      19:36, 18 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Порошенко заявил о необходимости изменить механизм эконалога

      35 Читати новину українською
      Выбросы
      Выбросы / dniprograd.org

      В Украине необходимо создать механизм экологического налога, что остается субъекту местного самоуправления и предприятию тогда, когда уменьшаются выбросы.

      Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития в Полтаве, сообщает uaprom. Порошенко выразил убеждение в необходимости создать механизм экологического налога, "который остается субъекту местного самоуправления и предприятию тогда, когда и выбросы уменьшаются".

      "А когда предприятие наращивает выбросы, платит, местное самоуправление это использует, но экология не улучшается, и когда это предлагают президенту – то так не будет. Потому что мы должны спасать людей. Еще раз подчеркиваю и впервые я об этом спорю. Уменьшили выбросы – льгота по налогу и стимул для местного самоуправления. Не уменьшили выбросы – наоборот, повышение ответственности и мотивация для технического переоснащения производства", – сказал Порошенко, комментируя утверждение мэра Кременчуга о необходимости повысить ставку экологического налога.

      blog_ava
      "Слуга народа 3": дата премьеры и сюжет популярного сериала
      сегодня
      32018
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Налоги Экология
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
      сегодня , 12:30 Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
      2481
      Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      сегодня , 12:00 Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      Злой Одессит 2486
      Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      сегодня , 09:00 Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      131
      Діти, масажисти, охоронці та водії: як близьке оточення топ-політиків стає можновладцями
      сегодня , 11:30 Діти, масажисти, охоронці та водії: як близьке оточення топ-політиків стає можновладцями
      Дмитро Гнап 99
      Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
      сегодня , 11:01 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
      Оксана Вербіцька 3496
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Пугачева в Сочи призвала не врать
       6 октября 2015 , 16:21
      Брага уже в Украине – Феррейра взял на матч 20 игроков
       8 августа 2018 , 22:12
      Шахтер и Динамо сегодня узнают соперников в плей-офф Лиги Европы
       17 декабря 2018 , 09:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук