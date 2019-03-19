Порошенко заявил о необходимости изменить механизм эконалога

В Украине необходимо создать механизм экологического налога, что остается субъекту местного самоуправления и предприятию тогда, когда уменьшаются выбросы.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития в Полтаве, сообщает uaprom. Порошенко выразил убеждение в необходимости создать механизм экологического налога, "который остается субъекту местного самоуправления и предприятию тогда, когда и выбросы уменьшаются".

"А когда предприятие наращивает выбросы, платит, местное самоуправление это использует, но экология не улучшается, и когда это предлагают президенту – то так не будет. Потому что мы должны спасать людей. Еще раз подчеркиваю и впервые я об этом спорю. Уменьшили выбросы – льгота по налогу и стимул для местного самоуправления. Не уменьшили выбросы – наоборот, повышение ответственности и мотивация для технического переоснащения производства", – сказал Порошенко, комментируя утверждение мэра Кременчуга о необходимости повысить ставку экологического налога.