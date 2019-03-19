Порошенко заявив про необхідність змінити механізм екоподатку

В Україні необхідно створити механізм екологічного податку, що залишається суб'єкту місцевого самоврядування та підприємству тоді, коли зменшуються викиди.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку у Полтаві, повідомляє uaprom. Порошенко висловив переконання у необхідності створити механізм екологічного податку, "який залишається суб'єкту місцевого самоврядування та підприємству тоді, коли і викиди зменшуються".

"А коли підприємство нарощує викиди, платить, місцеве самоврядування це використовує, але екологія не поліпшується, і коли це пропонують президенту – то так не буде. Бо ми повинні рятувати людей. Ще раз підкреслюю і вперше я про це сперечаюся. Зменшили викиди – пільга з податку та стимул для місцевого самоврядування. Не зменшили викиди – навпаки, підвищення відповідальності і мотивація для технічного переоснащення виробництва", – сказав Порошенко, коментуючи твердження мера Кременчука про необхідність підвищити ставку екологічного податку.