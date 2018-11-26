Порошенко затеял эту "игру", чтобы установить диктатуру с чрезвычайными полномочиями – Новинский

Петр Порошенко затеял "игру" с военным положением для того, чтобы установить диктатуру с чрезвычайными полномочиями.

Об этом заявил председатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский в кулуарах Верховной Рады в понедельник, 26 ноября, говорится на сайте фракции.

По его словам, фракция "Оппозиционного блока" НЕ будет поддерживать инициативу Петра Порошенко о введении военного положения.

"На протяжении последних лет наша страна переживала большие кризисы и более тяжелые последствия. Но ни разу Порошенко даже не пытался вести речь о военном положении. Просто тогда до выборов оставалось три года, и рейтинг у него был достаточно высоким. Сейчас в результате инцидента в Азовском море он пытается ввести военное положение. До выборов осталось четыре месяца, у него низкий рейтинг и он понимает, что у него нет никакой возможности легитимным способом избраться на очередной срок", – отметил оппозиционный политик.

По мнению Вадима Новинского, Порошенко затеял "игру" с военным положением для того, чтобы установить диктатуру с чрезвычайными полномочиями.

"Мы в этой игре участия не собираемся брать и будем делать все, чтобы его ожидания не оправдались. Мы будем защищать каждого украинца. Мы сделаем все, чтобы граждане нашей страны не потеряли прав и свобод, чтобы не было экономического коллапса. Мы сделаем все, чтобы Украина не пострадала от бездумных действий Петра Порошенко, направленных исключительно на сохранение своей собственной власти", – отметил председатель парламентской фракции оппозиционного блока.

Вадим Новинский посоветовал президенту Порошенко и министру иностранных дел Климкину концентрироваться не на установлении диктатуры, а на освобождение 23 пленных моряков.