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      Порошенко затеял эту "игру", чтобы установить диктатуру с чрезвычайными полномочиями – Новинский

      608 Читати новину українською
      Вадим Новинский
      Вадим Новинский / opposition.org.ua

      Петр Порошенко затеял "игру" с военным положением для того, чтобы установить диктатуру с чрезвычайными полномочиями.

      Об этом заявил председатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский в кулуарах Верховной Рады в понедельник, 26 ноября, говорится  на сайте фракции.

      По его словам, фракция "Оппозиционного блока" НЕ будет поддерживать инициативу Петра Порошенко о введении военного положения.

      "На протяжении последних лет наша страна переживала большие кризисы и более тяжелые последствия. Но ни разу Порошенко даже не пытался вести речь о военном положении. Просто тогда до выборов оставалось три года, и рейтинг у него был достаточно высоким. Сейчас в результате инцидента в Азовском море он пытается ввести военное положение. До выборов осталось четыре месяца, у него низкий рейтинг и он понимает, что у него нет никакой возможности легитимным способом избраться на очередной срок", – отметил оппозиционный политик.

      По мнению Вадима Новинского, Порошенко затеял "игру" с военным положением для того, чтобы установить диктатуру с чрезвычайными полномочиями.

      "Мы в этой игре участия не собираемся брать и будем делать все, чтобы его ожидания не оправдались. Мы будем защищать каждого украинца. Мы сделаем все, чтобы граждане нашей страны не потеряли прав и свобод, чтобы не было экономического коллапса. Мы сделаем все, чтобы Украина не пострадала от бездумных действий Петра Порошенко, направленных исключительно на сохранение своей собственной власти", – отметил председатель парламентской фракции оппозиционного блока.

      Вадим Новинский посоветовал президенту Порошенко и министру иностранных дел Климкину концентрироваться не на установлении диктатуры, а на освобождение 23 пленных моряков.

      Теги: Новости политики Петр Порошенко Оппозиционный блок Вадим Новинский
      Источник: 24 Канал
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