Порошенко затіяв цю "гру", щоб встановити диктатуру з надзвичайними повноваженнями, – Новинський

Петро Порошенко затіяв "гру" з воєнним станом для того, щоб встановити диктатуру з надзвичайними повноваженнями.

Про це заявив голова парламентської фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський в кулуарах Верховної Ради в понеділок, 26 листопада, йдеться на сайті фракції.

За його словами, фракція "Опозиційного блоку" НЕ буде підтримувати ініціативу Петра Порошенка про введення воєнного стану.

"Впродовж останніх років наша країна переживала більші кризи і більш важкі наслідки. Але жодного разу Порошенко навіть не намагався вести мову про воєнний стан. Просто тоді до виборів залишалося три роки, і рейтинг у нього був досить високим. Зараз в результаті інциденту в Азовському морі він намагається ввести воєнний стан. До виборів залишилося чотири місяці, у нього найнижчий рейтинг і він розуміє, що у нього немає ніякої можливості легітимним способом обратися на черговий термін", – зазначив опозиційний політик.

На думку Вадима Новинського, Порошенко затіяв "гру" з воєнним станом для того, щоб встановити диктатуру з надзвичайними повноваженнями.

"Ми в цій грі участі не збираємося брати і будемо робити все, щоб його очікування не виправдалися. Ми будемо захищати кожного українця. Ми зробимо все, що щоб громадяни нашої країни не втратили прав і свобод, щоб не було економічного колапсу. Ми зробимо все, щоб Україна не постраждала від бездумних дій Петра Порошенка, спрямованих виключно на збереження своєї власної влади", – зазначив голова парламентської фракції опозиційного блоку.

Вадим Новинський порадив президенту Порошенку і міністру закордонних справ Клімкіну концентруватися не на встановленні диктатури, а на звільнення 23 полонених моряків.