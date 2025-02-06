Дело "Бориваж": Мартынов требует ускорения расследования "сделки" Боголюбова и Тигипко

Бывший совладелец "ПриватБанка" Алексей Мартынов обратился к главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому и призвал ускорить расследование по уголовному делу об осуществлении сделки Коломойского и Боголюбова по завладению портом "Бориваж".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Алексея Мартынова на его фейсбук-странице.

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Что написал Мартынов по делу "Бориваж"

Алексей Мартынов отметил, что в январе текущего года по его заявлению было открыто в Шевченковском УП ГУНП в городе Киев уголовное производство № 12025100100000112.

Оно касается ситуации, в которой должностными лицами АО КБ "ПриватБанк" с помощью ГП "СЕТАМ" были совершены противоправные действия по умышленному невыполнению постановления Шевченковского районного суда города Киева от 18 декабря 2024 года по делу № 761/46739/24 для того, чтобы помочь бывшим акционерам АО КБ "ПриватБанк" спастись от ответственности за невозвращенные кредиты.

Мартонов заявляет, что Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским вместе с основателем группы TAC Сергеем Тигипко и должностными лицами ПАО КБ "ПриватБанк" была разработана и воплощена в жизнь схема по завладению зерновым терминалом "Бориваж" в Одесской области без полного погашения кредитов. В результате был нанесен ущерб, который сейчас невозможно оценить.

Так, по гражданскому делу № 761/46739/24 Шевченковским районным судом города Киева 18.12.2024 года было удовлетворено мое заявление об обеспечении иска путем запрета АО КБ "ПриватБанк" проводить аукцион по продаже права требования к ООО "Бориваж",

– написал Мартынов.

По словам бывшего совладельца ПриватБанка, ему известно о весомых доказательствах противоправности действий должностных лиц АО КБ "ПриватБанк" и Тигипко, которые совместно действовали и действуют в пользу Коломойского и Боголюбова. А именно:

должностные лица АО КБ "ПриватБанк" и ГП "Сетам", чтобы помочь Коломойскому и Боголюбову в их финансовой сделке, накануне аукциона, буквально за 10 дней до его начала, в Правила проведения открытых торгов (аукциона) в электронной форме по продаже активов АО КБ "ПриватБанк" внесли изменения, позволяющие проводить аукцион. Согласно правилам, аукцион с одним участником признавался таким, несостоявшимся. По мнению Мартынова, это правильно, поскольку аукцион – соревнование между несколькими участниками – нет участников, нет аукциона. Таким образом, состоялась прямая продажа ценного актива стоимостью 15 млрд грн Боголюбову и Коломойскому и снова за счет средств государства;

должностные лица АО КБ "ПриватБанк" и ГП "Сетам" пренебрегли судебным запретом Шевченковского районного суда Киева и 23 декабря 2024 года провели аукцион по продаже права требования к ООО "Бориваж", за доведение финансовой сделки до конца, которой руководил Тигипко в пользу бывших акционеров АО КБ.

Алексей Мартынов добавил, что из-за общественного резонанса вокруг этой сделки Боголюбова и Тигипко по завладению портом "Бориваж", он призывает руководство Национальной полиции Украины ускорить расследование по этому уголовному делу.

Напомним, ранее Мартынов призвал президента Украины Владимира Зеленского арестовать и передать Агентству розыска и управления активами (АРМА) заправки "Авиас" Геннадия Боголюбова и Михаила Кипермана.