18:09
21 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Историческая правда Путина. Не "Вечерний Ургант", а "Вечерний Кирилл"
      Вєсті Кремля
      21:42, 20 января
      Вести.UA: Религиозная община Тимошенко. Новый метод общения Кивы
      Вєсті.UA
      19:39, 20 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Порт "Херсон" получит 300 миллионов гривен инвестиций

      22 Читати новину українською
      Порт "Херсон" передают компании " Рисоил-Херсон" / fakti.ks.ua

      По результатам конкурса определили победителя, который возьмет в концессию Херсонский морской порт. Инвестором станет компания ООО "Рисоил-Херсон".

      Государство передает порт "Херсон" инвестору, который планирует вложить в объект почти 300 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

      Интересно: Аэропорт Белой Церкви получит статус международного: какие еще планы на 2020 год

      За порт "Херсон" заплатят 12 миллионов гривен, а платеж за пользование объекта сейчас составляет 7% и он может меняться. К концессии также готовят порты Ольвия, Мариуполь, Одесса и паромный комплекс в порту Черноморск.

      Что говорят в правительстве?

      Ситуацию уже прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук. Он считает, что это позволит привлечь инвестиции не только в порт, но и для объектов местной инфраструктуры.

      В правительстве ожидают, что концессия порта позволит привлечь 1,3 миллиарда гривен инвестиций в портовую инфраструктуру, а государству – 14,3 миллиарда гривен новых налогов. По крайней мере такие цифры в сентябре 2019 года озвучивал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

      Министерство инфраструктуры объявило о проведении концессионных конкурсов по передаче в концессию "Херсонский морской торговый порт" еще 12 сентября.

      Что такое концессия?
      Концессия – это передача объектов, принадлежащих государству или территориальной общине во временную эксплуатацию концессионеру. Им может быть другое государство, иностранная фирма или частное лицо. Концессионер уплачивает платеж за пользование объектом.

      Почему переводят часы на летнее и зимнее время в Украине
      сегодня
      4922
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры Алексей Гончарук Новости Херсона Херсонская область Водный транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:33 Megxit: что пишут британские СМИ об уходе Гарри и Меган из королевской семьи
      Світлана Попова 77
      сегодня , 15:39 Одиозного Онищенка будут судить заочно: факты о беглом олигархе
      Ірина Вихрущ 1516
      18 января , 17:58 Игра на миллион: где получить большие призовые в покерных онлайн-турнирах
      95
      сегодня , 15:30 Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
      Анастасія Манюхіна 141
      сегодня , 15:00 Самоспалення за Україну Олекси Гірника: "Хай живе Самостійна Соборна Українська держава"
      Блог Медіа 821
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук