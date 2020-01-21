Порт "Херсон" получит 300 миллионов гривен инвестиций

По результатам конкурса определили победителя, который возьмет в концессию Херсонский морской порт. Инвестором станет компания ООО "Рисоил-Херсон".

Государство передает порт "Херсон" инвестору, который планирует вложить в объект почти 300 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

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За порт "Херсон" заплатят 12 миллионов гривен, а платеж за пользование объекта сейчас составляет 7% и он может меняться. К концессии также готовят порты Ольвия, Мариуполь, Одесса и паромный комплекс в порту Черноморск.

Что говорят в правительстве?

Ситуацию уже прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук. Он считает, что это позволит привлечь инвестиции не только в порт, но и для объектов местной инфраструктуры.

В правительстве ожидают, что концессия порта позволит привлечь 1,3 миллиарда гривен инвестиций в портовую инфраструктуру, а государству – 14,3 миллиарда гривен новых налогов. По крайней мере такие цифры в сентябре 2019 года озвучивал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Министерство инфраструктуры объявило о проведении концессионных конкурсов по передаче в концессию "Херсонский морской торговый порт" еще 12 сентября.

Что такое концессия?

Концессия – это передача объектов, принадлежащих государству или территориальной общине во временную эксплуатацию концессионеру. Им может быть другое государство, иностранная фирма или частное лицо. Концессионер уплачивает платеж за пользование объектом.