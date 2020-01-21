Порт "Херсон" отримає 300 мільйонів гривень інвестицій

За результатом конкурсу визначили переможця, який візьме в концесію Херсонський морський порт. Інвестором стане компанія ТОВ "Рисоіл-Херсон".

Держава передає порт "Херсон" інвестору, який планує вкласти в об'єкт майже 300 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України.

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За порт "Херсон" заплатять 12 мільйонів гривень, а платіж за користування об'єкту наразі становить 7% і він може змінюватися. До концесії також готують порти Ольвія, Маріуполь, Одеса і поромний комплекс у порту Чорноморськ.

Що кажуть в уряді?

Ситуацію уже прокоментував прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він вважає, що це дозволить залучити інвестиції не лише в порт, а й для об'єктів місцевої інфраструктури.

В уряді очікують, що концесія порту дозволить залучити 1,3 мільярда гривень інвестицій у портову інфраструктуру, а державі – 14,3 мільярда гривень нових податків. Принаймні такі цифри у вересні 2019 року озвучував міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Міністерство інфраструктури оголосило про проведення концесійних конкурсів з передачі в концесію "Херсонський морський торговельний порт" ще 12 вересня.

Що таке концесія?Концесія – це передача об'єктів, що належать державі чи територіальній громаді в тимчасову експлуатацію концесіонеру. Ним може бути інша держава, іноземна фірма чи приватна особа. Концесіонер сплачує платіж за користування об'єктом.