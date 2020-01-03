Аеропорт Білої Церкви отримає статус міжнародного: які ще плани на 2020 рік

У Міністерстві інфраструктури розповіли, над чим працюватимуть у 2020 році. Аеропорт у Білій Церкві зроблять міжнародним, відремонтують дороги, загалом зміни будуть у всіх сферах транспорту.

У міністерстві повідомили, що планують відновити дороги, модернізувати залізницю, розвивати авіацію і водний транспорт.

Які плани у сфері авіації

Зокрема у сфері авіації планують надати аеропорту у Білій Церкві статус міжнародного – це дозволить виконувати з цього аеродрому прямі рейси до інших країн.

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Також планують збільшити доходи аеропорту у Львові на 20%. А ще у 2020 році хочуть здійснити реконструкцію та будівництво аеропортів у Дніпрі, Мукачеві та Одесі.

Які дороги відремонтують у 2020 році

У дорожній сфері планується підготувати концесії доріг М-06 Львів – Стрий, М-09 Львів – Тернопіль, М-05 Київ – Біла Церква, ввести в режим роботи 20 комплексів для зважування у русі. Також трацюватимуть над будівництвом мостів у Запоріжжі та Кременчуці.

Ще у планах міністерства відновити близько 4000 кілометрів автодоріг й провести реформу "Укравтодору" та "Укртрансбезпеки".

Що таке концесіяДля здійснення будівництва чи реконструкції об'єктів, що є у власності держави чи територіальної громади, потрібно укласти договір концесії. Таким чином об'єкти передаються у тимчасову експлуатацію приватним фірмам, які виконуватимуть роботи.

Що чекає на залізницю

Також стартує реформа Укрзалізниці і буде підготовка концесії залізничних вокзалів Києва, Запоріжжя, Миколаєва, Харкова, Дніпра і Хмельницького.

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Планують ухвалити закон про залізничний транспорт і запуск приватної тяги.

Як змінюватиметься водний транспорт

Планують ухвалити закон про внутрішні водні шляхи і лібералізацію річкових перевезень. Чекає реформа Морської адміністрації та Адміністрації річкових портів.

Готуватимуть до концесії порти Ольвія, Херсон, Маріуполь, Одеса і поромний комплекс у порту Чорноморськ. Відремонтують 4 шлюзи.

Нові електронні сервіси

Впроваджуватимуть єдиний е-квиток, а також е-порт і електронний кабінет моряка.



Усі плани Міністерства у 2020 році / Фото з фейсбуку