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Портников объяснил интересный момент в биографии Путина

268 Читати новину українською
Виталий Портников
Виталий Портников / apostrophe.ua

Основой первой программы Владимира Путина, как кандидата в президенты России, стала авторская статья журналиста Виталия Портникова.

Об этом он признался в эфире Эспрессо.TV.

"Тогда я написал статью "Каудильо". Она была напечатана в "Зеркале недели". И в сокращенном виде, без этого названия в московской газете "Ведомости" я изложил эти тезисы. В каких я описал, каким будет следующее правление Путина. Я в принципе не ошибся", – сказал Портников.

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Журналист отметил, что ему в 1999 году удалось полностью предусмотреть весь путь политического развития Российской Федерации на последующие десятилетия.

Путин прочитал эту статью. Тогдашний главный редактор показал ее Путину на совещании. И эта статья стала основой политической программы Владимира Путина "Россия-2000" на его интернет-сайте,
– добавил Портников.

Он разъяснил, что в статье на "Ведомостях" не было о позднефранкистской Испании, а были просто изложены тезисы, как будет Россия строиться.

"Оказалось, что эти идеи, которые по сути являются фашистскими идеями, уже тогда были близки Путину как политику", – добавил журналист.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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