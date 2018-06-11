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Портников пояснив цікавий момент у біографії Путіна

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Віталій Портников
Віталій Портников / apostrophe.ua

Основою першої програми Володимира Путіна, як кандидата в президенти Росії, стала авторська стаття журналіста Віталія Портникова.

Про це він зізнався в ефірі Еспресо.TV.

"Тоді я написав статтю "Каудильйо". Вона була надрукована у "Дзеркалі тижня". І в скороченому вигляді, без цієї назви у московській газеті "Вєдомості" я виклав ці тези. В яких я описав, яким буде наступне правління Путіна. Я в принципі не помилився", – сказав Портников.

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Журналіст зазначив, що йому у 1999 році вдалося повністю передбачити увесь шлях політичного розвитку Російської Федерації на наступні десятиріччя.

Путін прочитав цю статтю. Тодішній головний редактор показав її Путіну на нараді. І ця стаття стала основою політичної програми Володимира Путіна "Росія-2000" на його інтернет-сайті,
– додав Портников.

Він роз’яснив, що у статті на "Вєдомостях" не було про пізньофранкістську Іспанію, а були просто викладені тези, як буде Росія будуватися.

"Виявилося, що ці ідеї, які по суті є фашистськими ідеями, вже тоді були близькі Путіну як політику", – додав журналіст.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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