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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Портников отметил момент, который обусловил захватническую политику России

139 Читати новину українською
Кремль
Кремль / inosmi.ru

Жесткая прагматичность и нежелание "отпускать" Украину, Чечню и Татарстан экс-президента России и СССР Бориса Ельцина обусловила захватническую политику Кремля.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников, сообщает "Эспрессо".

При этом "демократия" в России, по его мнению, закончилась еще в 1993 году, когда Ельцин "нарушил все законы, Конституцию России" и "фактически пошел на переворот с применением вооруженных сил".

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Я хорошо знал Ельцина. Много раз разговаривал с ним лично. Причем, несколько раз это было в критических ситуациях. Я даже охранял его по просьбе его охраны – среди других журналистов,
– добавил Портников.

Он пояснил, что это случилось, когда Ельцина в 1990 году избирали председателем Верховного Совета Российской Федерации.

"Оказалось, что у него просто нет физической охраны. Был такой эпизод. Он даже есть на телевизионных пленках. Так что я всегда считал, что Ельцина интересует только власть. Демократию он использовал, чтобы этой власти достичь", – добавил Портников.

Теги: Новости политики Новости России
Источник: 24 Канал
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