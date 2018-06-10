Портников вказав на момент, який зумовив загарбницьку політику Росії

Жорстка прагматичність та небажання "відпускати" Україну, Чечню та Татарстан екс-президента Росії та СРСР Бориса Єльцина зумовила загарбницьку політику Кремля.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, повідомляє "Еспресо".

При цьому "демократія" у Росії, на його думку, закінчилася ще 1993 року, коли Єльцин "порушив усі закони, Конституцію Росії" й "фактично пішов на переворот із застосуванням збройних сил".

Читайте також: Якщо Китай – це тигр, то Росія – це котик на ходулях, – науковець

Я добре знав Єльцина. Чимало розмовляв з ним особисто. Причому, кілька разів це було в критичних ситуаціях. Я навіть охороняв його за проханням його охорони – серед інших журналістів,

– додав Портников.

Він пояснив, що це трапилося, коли Єльцина у 1990 році обирали головою Верховної Ради Російської Федерації.

"Виявилося, що у нього просто немає фізичної охорони. Був такий епізод. Він навіть є на телевізійних плівках. Так що я завжди вважав, що Єльцина цікавить тільки влада. Демократію він використав, щоб цієї влади досягти", – додав Портников.