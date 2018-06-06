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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Якщо Китай – це тигр, то Росія – це котик на ходулях, – науковець

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Успіх Путіна маскує слабкості Росії
Успіх Путіна маскує слабкості Росії / РИА Новости

Поки низка зовнішньополітичних успіхів Володимира Путіна зміцнює його популярність всередині країни, фундамент його влади залишається слабким через неефективну російську економіку і корумпований соціальний устрій Росії.

Про пише оглядач The Wall Street Journal, американський академік та експерт із зовнішньої політики США Волтер Расселл Мід.

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Зовнішньополітичне чуття Володимира Путіна вже ціле десятиліття одночасно "заворожує і жахає весь світ", розпочинає свою статтю аналітик. Так, із 2008 року Володимир Путін розділив Грузію, вдерся в Україну та окупував Крим. Він підняв могутність і престиж Росії на найвищий рівень з часів холодної війни, силою повернув Росію на Близький Схід, паралельно втрутившись у президентські вибори 2016 року в Америці. Він також продемонстрував  вміння перетворювати інформацію у зброю і зміцнювати міць Росії ціною невеликих витрат.

Іншими словами, президент РФ спеціалізується на порушенні правил, пояснює автор публікації. Наразі Кремль продовжує поширювати дезінформацію, крім того, час від часу його політичних опонентів труять або вони вмирають, продовжує Мід. Однак, "поки політика Сполучених Штатів стає нестримнішою, зовнішня політика Росії стала стриманішою".

"(...) Пом'якшення зовнішньополітичного курсу Москви у 2018 році  пояснюється тим, що дуже багато із ключових цілей Путіна досягнуто, і тепер він вважає за краще взятися за консолідацію завойованого", – розмірковує науковець.

З точки зору російського лідера, ситуація, яка склалася в Європі, є багатообіцяльною. Суперечки між США і Європою, а також всередині ЄС вигідні Москві і не вимагають активних дій від Путіна, вважає автор. На Близькому Сході для Росії теж був би корисний період відносної бездіяльності, вважає Мід.

Незважаючи на успіхи Путіна, Росія залишається слабкою, і можливості її впливу на інші країни обмежені. КНР може догоджати сусідам мультимільярдними проектами на кшталт торгової ініціативи "Один пояс, один шлях". РФ у порівнянні з Китаєм може запропонувати світові куди менше: якщо Китай – тигр, то Росія, – котик на ходулях,
– констатує аналітик.

У Сирії позиція Кремля залежить від того, чи будуть США утримуватися від активних заходів. Якщо президент Трамп вирішить протидіяти режиму Башара Асада одним із ключових елементів своєї антиіранської стратегії, глава Кремля, можливо, буде змушений стояти осторонь і спостерігати за крахом свого клієнта, припускає автор матеріалу.

"І  хоч Путін знову зробив Росію великою на міжнародній арені, але російський народ хоче, щоб він використовував свою сміливість і хитрість для поліпшення ситуації всередині країни", – робить висновок аналітик WST.

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Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Китай
Джерело: 24 Канал
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