Если Китай – это тигр, то Россия – это котик на ходулях, – ученый

Пока ряд внешнеполитических успехов Владимира Путина укрепляет его популярность внутри страны, фундамент его власти остается слабым из-за неэффективной российской экономики и коррумпированного социального устройства России.

Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal, американский академик и эксперт по внешней политике США Уолтер Рассел Мид.

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Внешнеполитическое чувство Владимира Путина уже целое десятилетие одновременно "завораживает и пугает весь мир", начинает свою статью аналитик. Так, с 2008 года Владимир Путин разделил Грузию, ворвался в Украину и оккупировал Крым. Он поднял могущество и престиж России на самый высокий уровень со времен холодной войны, силой вернул Россию на Ближний Восток, параллельно вмешавшись в президентские выборы 2016 года в Америке. Он также продемонстрировал умение превращать информацию в оружие и укреплять мощь России ценой небольших расходов.

Иными словами, президент РФ специализируется на нарушении правил, поясняет автор публикации. Сейчас Кремль продолжает распространять дезинформацию, кроме того, время от времени его политических оппонентов травят или они умирают, продолжает Мид. Однако, "пока политика Соединенных Штатов становится менее сдержанной, внешняя политика России стала более сдержанной".

"(...) Смягчение внешнеполитического курса Москвы в 2018 году объясняется тем, что очень много из ключевых целей Путина достигнуто, и теперь он предпочитает взяться за консолидацию завоеванного", – рассуждает ученый.

С точки зрения российского лидера, ситуация, которая сложилась в Европе, является многообещающей. Споры между США и Европой, а также внутри ЕС выгодны Москве и не требуют активных действий от Путина, считает автор. На Ближнем Востоке для России тоже был бы полезен период относительной бездеятельности, считает Мид.

Несмотря на успехи Путина, Россия остается слабой, и возможности ее влияния на другие страны ограничены. КНР может угождать соседям мультимиллиардными проектами вроде торговой инициативы "Один пояс, один путь". РФ по сравнению с Китаем может предложить миру куда меньше: если Китай – тигр, то Россия – котик на ходулях,

– констатирует аналитик.

В Сирии позиция Кремля зависит от того, будут ли США воздерживаться от активных мероприятий. Если президент Трамп решит противодействовать режиму Башара Асада одним из ключевых элементов своей антииранской стратегии, глава Кремля, возможно, будет вынужден стоять в стороне и наблюдать за крахом своего клиента, предполагает автор материала.

"И хотя Путин вновь сделал Россию великой на международной арене, но русский народ хочет, чтобы он использовал свою смелость и хитрость для улучшения ситуации внутри страны", – делает вывод аналитик WST.

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