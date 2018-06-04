Портников предупредил об опасных негативных тенденциях перед выборами

Перед выборами в Украине будут господствовать популистские тенденции и политики будут обещать украинцам нереальные вещи.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников, сообщает "Апостроф".

"В условиях такого дезорганизованного и анархического общества, как наше, популистские тенденции будут только расти. Каждый будет обещать создать здесь счастливые времена, быстрое решение всех проблем – войны, кризиса", – отметил он.

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По его словам, таких компаний, как например, у Арсения Яценюка, когда он ничего не обещал людям, кроме мучительных изменений, уже вряд ли кто-то может себе позволить.

Люди не проголосуют за правительство камикадзе и просто за изменения без быстрого улучшения жизни. А быстрого улучшения не будет, поэтому такая ситуация. Тогда был особый момент – момент восстания, можно было говорить людям правду. Сейчас это слишком горькая пилюля, чтобы можно было согласиться ее проглотить,

– добавил Портников.

Впрочем журналист добавил, что остается оптимистом со стратегической точки зрения и верит, что через несколько десятков лет украинцам удастся построить эффективное государство.

"Для того, чтобы добиться экономических успехов в этой стране, действительно нужно 20 – 25 лет. Чтобы все изменилось ментально, нужно почти столетие. Столетие я не увижу, буду считать только, что оно приблизится, ведь в некотором роде это будет результатом тех экономических изменений, которые произойдут в государстве. И это экономическое обоснование подготовит в свою очередь нравственные изменения", – добавил Портников.