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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Портников попередив про небезпечні негативні тенденції перед виборами

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Вибори в Україні
Вибори в Україні / 24 Канал

Перед виборами в Україні пануватимуть популістські тенденції і політики обіцятимуть українцям нереальні речі.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, повідомляє "Апостроф".

"В умовах такого дезорганізованого й анархічного суспільства, як наше, популістські тенденції тільки зростатимуть. Кожен обіцятиме створити тут щасливі часи, швидке вирішення всіх проблем – війни, кризи", – зазначив він.

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За його словами, таких компаній, як наприклад, у Арсенія Яценюка, коли він нічого не обіцяв людям, окрім болісних змін, вже навряд чи хтось може собі дозволити.

Люди не проголосують за уряд камікадзе й просто за зміни без швидкого покращення життя. А швидкого покращення не буде, тож така ситуація. Тоді був особливий момент – момент повстання, можна було говорити людям правду. Зараз це занадто гірка пігулка, щоб можна було погодитися її проковтнути,
– додав Портников.

Втім журналіст додав, що залишається оптимістом зі стратегічної точки зору та вірить, що через кілька десятків років українцям вдасться побудувати ефективну державу.

"Для того, щоб добитися економічних успіхів у цій країні, дійсно потрібно 20 – 25 років. Щоб все змінилося ментально, потрібно майже сторіччя. Сторіччя я не побачу, вважатиму тільки, що воно наблизиться, адже до певної міри це буде результатом тих економічних змін, які стануться в державі. І це економічне підґрунтя підготує в свою чергу моральні зміни", – додав Портников.

Теги: Новини України Новини політики День виборів
Джерело: 24 Канал
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