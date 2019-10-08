Портнов хочет истощить Порошенко, – эксперт

Экс-заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который стоит за арестом Сергея Пашинского, сказал, что следующим может быть Петр Порошенко.

Политический эксперт Александр Антонюк в эфире 24 канала рассказал, что Портнов имеет сейчас уникальную способность анонсировать определенные события, которые имеют свойство потом осуществляться.

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"Портнов используя правовые механизмы не пытается уничтожить Пашинского, а ведет такую политически-юридическую игру против своих политических оппонентов и опять же врагов", – сказал эксперт.

По его словам, история с арестом Пашинского – это отвлечение внимания от важных вопросов в стране. И пояснил: "Делается выстрел в условную такую жертву и общество аплодирует. За что сажают – никому не интересно. Здесь работают эмоции. Что интересно, Пашинский через какой-то период сможет обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. Очевидно, что эта история начнет сыпаться и мы с вами будем давать с наших карманов компенсацию. Но эта уже история не будет иметь значения".

Я слежу за Портновым и я понимаю, что он выбирает жертву. Прежде всего он выставил пятого президента. И я понимаю, что он пытается таким ходом, во-первых, заставить отвлечь внимание от более важных вопросов. Во-вторых, это по их логике должно заставить нервничать представителей предыдущей власти. Начиная от Петра Алексеевича, как это себе планирует Портнов,

– рассказал Антонюк.

Он добавил: "У меня такая мысль, что у Портнова стоит задача максимум истощить Порошенко как политика, как финансово и так далее. То есть идет такая своеобразная методическая, скорее всего грамотная, уже разработанная системная кампания. Пашинский – это такой первый выстрел, потому что в этом политическом раскладе, как не крути, он слабое звено, потому что он не был центром принятия решений".

Смотрите полное интервью с Александром Антонюком:

Кто такой Андрей Портнов?Это скандальный юрист времен беглого президента Виктора Януковича. Считается, что именно он разрабатывал скандальные "диктаторские законы" от 16 января 2014 года против Евромайдана. После этого он уехал в Россию, а впоследствии переехал в Австрию.



В 2015 году ГПУ открыла против него уголовное производство относительно растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью. Кроме этого, Портнов находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".