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      Портнов хоче виснажити Порошенка, – експерт

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      Петро Порошенко та Андрій Портнов
      Петро Порошенко та Андрій Портнов / Колаж 24 каналу

      Ексзаступник голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який стоїть за арештом Сергія Пашинського, сказав, що наступним може бути Петро Порошенко.

      Політичний експерт Олександр Антонюк в ефірі 24 каналу розповів, що Портнов має зараз унікальну здатність анонсувати певні події, які мають властивість потім здійснюватись.

      До слова: Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки

      "Портнов використовуючи правові механізми намагається не знищити Пашинського, а веде таку політично-юридичну гру проти своїх політичних опонентів і знову ж таки ворогів", – сказав експерт.

      За його словами, історія з арештом Пашинського – це відвертання уваги від важливих питань в країні. Та пояснив: "Робиться постріл в умовну таку жертву і суспільство аплодує. За що садять – нікому не цікаво. Тут працюють емоції. Що цікаво, Пашинський через якийсь період зможе оскаржити це рішення в Європейському суді з прав людини. Очевидно, що ця історія почне сипатись і ми з вами будемо давати з наших кишень компенсацію. Але ця вже історія не буде мати значення".

      Я слідкую за Портновим і я розумію, що він обирає жертву. Насамперед він виставив п’ятого президента. І я розумію, що він намагається таким ходом, по-перше, змусити відвернути увагу від важливіших питань. По-друге, це за їхньою логікою має змусити знервувати представників попередньої влади. Починаючи від Петра Олексійовича, як це собі планує Портнов,
      – розповів Антонюк.

      Він додав: "В мене така думка, що у Портнова стоїть завдання максимум виснажити Порошенка як політика, як фінансово і так далі. Тобто іде така своєрідна методична, скоріш за все грамотна, вже розроблена системна кампанія. Пашинський – це такий перший постріл, тому що в цьому політичному розкладі, як не крути, він слабка ланка, тому що він не був центром прийняття рішень".

      Дивіться повне інтерв'ю з Олександром Антонюком:

      Хто такий Андрій Портнов?Це скандальний юрист часів президента-втікача Віктора Януковича. Вважається, що саме він розробляв скандальні "диктаторські закони" від 16 січня 2014 року проти Євромайдану. Після цього він виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії.

      У 2015 році ГПУ відкрила проти нього кримінальне провадження щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою. Окрім цього, Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".

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      8 жовтня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Судді Кримінальні новини Новини політики Петро Порошенко Андрій Портнов
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