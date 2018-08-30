Портнов стал руководителем NewsOne: от эфиров отказалась общественная организация
В общественной организации "Комитет избирателей Украины" заявили, что ее представители не будут принимать участия в эфирах телеканала NewsOne, пока он не поменяет свою информационную политику и собственников.
Об этом говорится в заявлении организации.
"Сообщаем, что эксперты и представители "Комитета избирателей Украины" не будут принимать участия в эфирах, ток-шоу, в комментировании телеканала NewsOne до изменения информационной политики и владельцев канала", – говорится в тексте заявления КИУ.
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Добавим, что КИУ занимается наблюдением за избирательными кампаниями в Украине и защищает избирательное право граждан.
Напомним, 29 августа стало известно, что украинский телеканал NewsOne перешел под руководство Андрея Портнова, первого заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича.
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