Портнов стал руководителем NewsOne: от эфиров отказалась общественная организация

В общественной организации "Комитет избирателей Украины" заявили, что ее представители не будут принимать участия в эфирах телеканала NewsOne, пока он не поменяет свою информационную политику и собственников.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Сообщаем, что эксперты и представители "Комитета избирателей Украины" не будут принимать участия в эфирах, ток-шоу, в комментировании телеканала NewsOne до изменения информационной политики и владельцев канала", – говорится в тексте заявления КИУ.

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Добавим, что КИУ занимается наблюдением за избирательными кампаниями в Украине и защищает избирательное право граждан.

Напомним, 29 августа стало известно, что украинский телеканал NewsOne перешел под руководство Андрея Портнова, первого заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича.