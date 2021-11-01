С портретом и автоматом Лукашенко: в Минске открыли экспозицию, посвященную протестам

Во Дворце независимости Беларуси открыли экспозицию, посвященную событиям, произошедшим в Минске после президентских выборов в августе 2020 года. В частности, на всеобщее обозрение выставили автомат Александра Лукашенко.

На снимках можно увидеть автомат, с которым самопровозглашенный президент Беларуси прибыл во Дворец независимости 23 августа 2020 года. В то же время, на опубликованных в телеграм-канале фото видно, что на экспозиции представили картину с фрагментом событий того дня.

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На картине изобразили Александра Лукашенко с автоматом в руках вместе с младшим сыном Николаем. На соответствующем портрете Лукашенко изобразили напротив Дворца независимости.

В то же время музейными экспонатами стали:

собственно автомат;

форма и символ ОМОНа;

флаг страны с надписью "За Батьку".



Автомат Лукашенко стал музейным экспонатом / Фото "Пул Первого"

"Бегал с Колей и с автоматом"

Картину в центре экспозиции самопровозглашенному президенту Беларуси подарили сотрудники службы безопасности, а нарисовала ее дочь одного из них. Это тот же подарок, который Лукашенко комментировал еще 1 сентября.

Рассказывая о сюжете картины, самопровозглашенный президент Беларуси отмечал, что на холсте показан "важный момент, когда он бегал с Колей с автоматом".

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