С портретом и автоматом Лукашенко: в Минске открыли экспозицию, посвященную протестам
Источник:"Пул Первого"
Во Дворце независимости Беларуси открыли экспозицию, посвященную событиям, произошедшим в Минске после президентских выборов в августе 2020 года. В частности, на всеобщее обозрение выставили автомат Александра Лукашенко.
На снимках можно увидеть автомат, с которым самопровозглашенный президент Беларуси прибыл во Дворец независимости 23 августа 2020 года. В то же время, на опубликованных в телеграм-канале фото видно, что на экспозиции представили картину с фрагментом событий того дня.
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На картине изобразили Александра Лукашенко с автоматом в руках вместе с младшим сыном Николаем. На соответствующем портрете Лукашенко изобразили напротив Дворца независимости.
В то же время музейными экспонатами стали:
- собственно автомат;
- форма и символ ОМОНа;
- флаг страны с надписью "За Батьку".
Автомат Лукашенко стал музейным экспонатом / Фото "Пул Первого"
"Бегал с Колей и с автоматом"
Картину в центре экспозиции самопровозглашенному президенту Беларуси подарили сотрудники службы безопасности, а нарисовала ее дочь одного из них. Это тот же подарок, который Лукашенко комментировал еще 1 сентября.
Рассказывая о сюжете картины, самопровозглашенный президент Беларуси отмечал, что на холсте показан "важный момент, когда он бегал с Колей с автоматом".
Протесты в Беларуси: коротко
- 9 августа 2020 в Беларуси вспыхнули протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- Причиной массовых протестов стала фальсификация результатов выборов президента, которая сохранила пост Лукашенко, хотя и незаконно.
- После нескольких месяцев осенью митинги притихли, а лидеры оппозиции были вынуждены уехать из Беларуси.