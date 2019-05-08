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      Портреты избирателей и прогнозы на парламентские выборы

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      На президентских выборах Владимир Зеленский и Петр Порошенко получили 73% против 25,5%. Предварительные результаты выборов назвали сразу после закрытия участков. Данные экзит-полов почти полностью совпали с официальными подсчетами Центризбиркома.

      Новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому на президентских выборах удалось активизировать молодежь. Больше всего голосов за него отдали избиратели от 18 до 29.

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      У многих – неполное среднее и незаконченное высшее образование. Живут они, в основном, в крупных городах. Всюду, кроме Львовщины. Хотя большинство – жители Востока и Юга страны. С выбором определились после начала кампании.

      Избиратели Порошенко были его сторонниками задолго до выборов. Больше всего среди них старших людей от 50 и более, имеют высшее образование и живут, в основном, в областных центрах на Западе или в Центре.

      портрет виборця зеленський порошенко
      Портреты избирателя Зеленского и Порошенко

      Практически такими же портреты избирателя были и после первого тура. Разве электорат Зеленского пополнили те, кто голосовали против Порошенко.

      Опросы, которые проводились до и после первого тура выборов, показали, что большинство электората всех основных политиков чаще склонялось голосовать за Зеленского. Избиратели Юрия Бойко также чаще были склонны голосовать за Зеленского,
      – сказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

      И таких почти половина. Поэтому команде Зеленского расслабляться эксперты не советуют, ведь вряд ли заоблачный результат удастся получить на парламентских выборах.

      Если бы парламентские состоялись сейчас, то партия новоизбранного президента могла бы набрать 26% голосов, говорят социологи. В Верховной Раде это могло бы превратиться на 70 мандатов. Ее ближайший конкурент – партия "За жизнь" – почти вдвое меньше.

      парламентські вибори слуга народу
      Социологические опросы относительно парламентских выборов

      Однако, если досрочных выборов не будет, Зеленский может растерять электорат. Слишком он у него неоднородный. Еще часть избирателей может на парламентских принципиально проголосовать не за "Слугу народа", чтобы сбалансировать власть.

      Выборы в Верховную Раду 9 созыва являются запланированными на 27 октября. В этот день избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).

      Тем временем, в команде Зеленского хоть и стремятся досрочных выборов, свою партию пока никак не продвигают. Возможно, это тоже пиар-ход, предполагают политологи.

      В Верховной Раде уже на следующей неделе должны определиться с днем инаугурации. От этого зависит, будут ли досрочные выборы. Хотя действующие депутаты очень бы этого не хотели.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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