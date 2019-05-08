Зеленскому и Порошенко принципиально необходимо встретиться, – эксперт назвал веские причины

После грязной предвыборной кампании Петр Порошенко заявил, что готов "подставить плечо" Зеленскому, а Зеленский заверил, что не откажется от помощи в случае необходимости. Такая позиция является демократической и контрастирует с тем, что произошло в 2014 году.

Такое мнение выразил политолог Алексей Минаков в эфире 24 канала. По его словам, Зеленскому сейчас очень надо ценить любую помощь в этот период междувластия.

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Однако, он добавил, что после инаугурации Зеленскому надо быть готовым к тому, что "милая любезность Порошенко превратится в политическую агрессию. Ведь впереди парламентские выборы".

Зеленскому и Порошенко принципиально необходимо встретиться до инаугурации. Чтобы действующий президент рассказал нюансы, как координировать работу со спецслужбами, Генштабом. Какие важные дела не успели решить, но которые требуют оперативного завершения,

– пояснил эксперт.

По его словам, это нормальная практика и привел несколько ярких примеров в мировой политике:

• В 2016 году состоялась встреча Барака Обамы с Дональдом Трампом в Белом доме. Они провели вместе 1,5 часа. Обама рассказал, какие трудности ожидают Трампа, поделился некоторой полезной информацией.

• Эммануэль Макрон перед составлением присяги встречался лицом к лицу с Франсуа Олландом. Тот сообщил ему засекреченные сведения относительно контроля над ядерными силами Франции и ввел в курс текущих дел.

Какие результаты выборов-2019?30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня.

Зеленский победил во втором туре выборов: видео

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