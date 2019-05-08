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      Зеленскому и Порошенко принципиально необходимо встретиться, – эксперт назвал веские причины

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      Владимир Зеленский и Петр Порошенко
      Владимир Зеленский и Петр Порошенко / Коллаж 24 канала

      После грязной предвыборной кампании Петр Порошенко заявил, что готов "подставить плечо" Зеленскому, а Зеленский заверил, что не откажется от помощи в случае необходимости. Такая позиция является демократической и контрастирует с тем, что произошло в 2014 году.

      Такое мнение выразил политолог Алексей Минаков в эфире 24 канала. По его словам, Зеленскому сейчас очень надо ценить любую помощь в этот период междувластия.

      Читайте также: У Зеленского сделали новое заявление о дате инаугурации

      Однако, он добавил, что после инаугурации Зеленскому надо быть готовым к тому, что "милая любезность Порошенко превратится в политическую агрессию. Ведь впереди парламентские выборы".

      Зеленскому и Порошенко принципиально необходимо встретиться до инаугурации. Чтобы действующий президент рассказал нюансы, как координировать работу со спецслужбами, Генштабом. Какие важные дела не успели решить, но которые требуют оперативного завершения,
      – пояснил эксперт.

      По его словам, это нормальная практика и привел несколько ярких примеров в мировой политике:

      • В 2016 году состоялась встреча Барака Обамы с Дональдом Трампом в Белом доме. Они провели вместе 1,5 часа. Обама рассказал, какие трудности ожидают Трампа, поделился некоторой полезной информацией.

      • Эммануэль Макрон перед составлением присяги встречался лицом к лицу с Франсуа Олландом. Тот сообщил ему засекреченные сведения относительно контроля над ядерными силами Франции и ввел в курс текущих дел.

      Какие результаты выборов-2019?30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня.

      Зеленский победил во втором туре выборов: видео

       

       

      Смотрите больше в видео о будущем президентстве Владимира Зеленского:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Порошенко и Зеленский Выборы Президента 2019 Барак Обама Дональд Трамп Эммануэль Макрон Новости США
      Источник: 24 канал
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