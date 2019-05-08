Зеленському і Порошенку принципово необхідно зустрітись, – експерт назвав вагомі причини

Після брудної передвиборчої кампанії Петро Порошенко заявив, що готовий "підставити плече" Зеленському, а Зеленський запевнив, що не відмовиться від допомоги в разі необхідності. Така позиція є демократичною та контрастує з тим, що відбулось у 2014 році.

Таку думку висловив політолог Олексій Мінаков в ефірі 24 каналу. За його словами, Зеленському зараз дуже треба цінувати будь-яку допомогу в цей період міжвладдя.

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Проте, він додав, що після інавгурації Зеленському треба бути готовим до того, що "мила люб'язність Порошенка перетвориться на політичну агресію. Адже попереду парламентські вибори".

Зеленському і Порошенку принципово необхідно зустрітися до інавгурації. Щоб чинний президент розповів нюанси, як координувати роботу зі спецслужбами, Генштабом. Які важливі справи не встигли вирішити, але які вимагають оперативного завершення,

– пояснив експерт.

За його словами, це нормальна практика та навів декілька яскравих прикладів у світовій політиці:

• У 2016 році відбулась зустріч Барака Обами з Дональдом Трампом у Білому домі. Вони провели разом 1,5 години. Обама розповів, які труднощі очікують на Трампа, поділився деякою корисною інформацією.

• Еммануель Макрон перед складанням присяги зустрічався віч-на-віч з Франсуа Олландом. Той повідомив йому засекречені відомості щодо контролю над ядерними силами Франції та ввів в курс поточних справ.

Які результати виборів-2019?30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня.

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