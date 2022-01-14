В португальском Минюсте утверждают, что такое расследование привычная процедура. Однако ее применяют только при наличии признаков нарушения при оформлении гражданства.

Что было раньше Российский олигарх Абрамович стал гражданином Португалии, – СМИ

Абрамович получил гражданство согласно закону о евреях

Расследование получения гражданства Романом Абрамовичем было начато по инициативе Института реестра и нотариата Португалии. Причиной стало то, что олигарх стал гражданином Португалии в очень короткий срок.

Сам Абрамович получил гражданство согласно закону Португалии о сефардских евреях. Специальная комиссия якобы подтвердила его происхождение. Именно справка этого органа явилась основанием для предоставления гражданства олигарху.

Что известно о Романе Абрамовиче

Олигарх Роман Абрамович – один из саміх богатіх бизнесменов в России.

Весной 2021 года Абрамович в очередной раз вошел в рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes, где занял 12-е место. Его состояние оценили в 14,5 миллиардов долларов.

В рейтинге самых богатых людей планеты Real Time Billionaires Абрамович занял 145-е место. Тогда Bloomberg оценил состояние олигарха в 17,6 миллиарда долларов.

Роман Абрамович – владелец футбольного клуба "Челси". Его он приобрел еще в 2003 году.

К теме предлагаем больше про Абрамовича в выпуске "Вести Кремля": смотрите видео