У португальському Мін'юсті переконують, що таке розслідування є звичною процедурою. Однак її застосовують тільки за наявності ознак порушення під час оформлення громадянства.

Що було раніше Російський олігарх Абрамович став громадянином Португалії, – ЗМІ

Абрамович отримав громадянство відповідно до закону про євреїв

Розслідування отримання громадянства Романом Абрамовичем розпочали за ініціативи Інституту реєстру та нотаріату Португалії. Причиною стало те, що олігарх став громадянином Португалії за дуже короткий термін.

Сам Абрамович отримав громадянство відповідно до закону Португалії про сефардських євреїв. Спеціальна комісія нібито підтвердила його походження. Саме довідка цього органу стала підставою для надання громадянства олігарху.

У португальському мін'юсті наголосили, що усі документи, зокрема і документ про засвідчення сефардського походження Абрамовича, підлягають перевірці.

Що відомо про Романа Абрамовича

Олігарх Роман Абрамович є одним із найбагатших бізнесменів у Росії.

Навесні 2021 року Абрамович вкотре увійшов до рейтингу найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes, де посів 12-е місце. Його статок оцінили у 14,5 мільярдів доларів.

У рейтингу найбагатших людей планети Real Time Billionaires Абрамович посів 145-е місце. Тоді Bloomberg оцінив статки олігарха в 17,6 мільярда доларів.

Роман Абрамович є власником футбольного клубу "Челсі". Його він придбав ще у 2003 році.

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