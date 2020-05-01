Португалия ослабляет карантин: откроют небольшие магазины и салоны красоты

С понедельника, 4 мая, в Португалии стартует ослабление карантинных ограничений. Двери для посетителей откроют небольшие магазины, парикмахерские, салоны красоты, автосалоны и магазины.

Прежде всего, откроют магазины площадью до 200 квадратных метров. Об этом информирует издание Politico.

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После этого португальские власти планирует во второй половине мая начать второй этап выхода из карантина. В частности, заработают:

большие магазины площадью до 400 метров;

детские сады;

школы – для старшеклассников;

заведения общественного питания.

С 1 июня в Португалии планируют открыть:

большие магазины;

торговые центры;

центры дошкольного обучения и гимназии;

кинотеатры;

также с 1 июня планируют возобновить футбольные матчи.

Несмотря на смягчение карантина, португальцев обяжут соблюдать определенные ограничения, в частности, по количеству людей, которые могут посещать заведения, социальной дистанции. Маски нужно носить в общественном транспорте и на предприятиях.

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