Португалия ослабляет карантин: откроют небольшие магазины и салоны красоты
С понедельника, 4 мая, в Португалии стартует ослабление карантинных ограничений. Двери для посетителей откроют небольшие магазины, парикмахерские, салоны красоты, автосалоны и магазины.
Прежде всего, откроют магазины площадью до 200 квадратных метров. Об этом информирует издание Politico.
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После этого португальские власти планирует во второй половине мая начать второй этап выхода из карантина. В частности, заработают:
- большие магазины площадью до 400 метров;
- детские сады;
- школы – для старшеклассников;
- заведения общественного питания.
С 1 июня в Португалии планируют открыть:
- большие магазины;
- торговые центры;
- центры дошкольного обучения и гимназии;
- кинотеатры;
- также с 1 июня планируют возобновить футбольные матчи.
Несмотря на смягчение карантина, португальцев обяжут соблюдать определенные ограничения, в частности, по количеству людей, которые могут посещать заведения, социальной дистанции. Маски нужно носить в общественном транспорте и на предприятиях.
Коронавирус в Португалии
- По состоянию на 1 мая в стране обнаружили 25 тысяч 45 случаев коронавируса, из них 989 – летальные. Более 1 500 людям удалось выздороветь.
- Режим чрезвычайной ситуации в стране ввели еще 19 марта. Впоследствии его продлили до 2 мая.
- Тысячи предприятий остановили работу, особенно пострадал ресторанный и гостиничный бизнес.
- Около 80% португальских компаний заявили о финансовых проблемах из-за пандемии. Доходы у некоторых из них упали на 75%.