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      Португалия ослабляет карантин: откроют небольшие магазины и салоны красоты

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      Португалия ослабляет карантин с 4 мая 2020 - детали
      Из карантина Португалия будет выходить постепенно / Europost

      С понедельника, 4 мая, в Португалии стартует ослабление карантинных ограничений. Двери для посетителей откроют небольшие магазины, парикмахерские, салоны красоты, автосалоны и магазины.

      Прежде всего, откроют магазины площадью до 200 квадратных метров. Об этом информирует издание Politico.

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      После этого португальские власти планирует во второй половине мая начать второй этап выхода из карантина. В частности, заработают:

      • большие магазины площадью до 400 метров;
      • детские сады;
      • школы – для старшеклассников;
      • заведения общественного питания.

      С 1 июня в Португалии планируют открыть:

      • большие магазины;
      • торговые центры;
      • центры дошкольного обучения и гимназии;
      • кинотеатры;
      • также с 1 июня планируют возобновить футбольные матчи.

      Несмотря на смягчение карантина, португальцев обяжут соблюдать определенные ограничения, в частности, по количеству людей, которые могут посещать заведения, социальной дистанции. Маски нужно носить в общественном транспорте и на предприятиях.

      Коронавирус в Португалии

      • По состоянию на 1 мая в стране обнаружили 25 тысяч 45 случаев коронавируса, из них 989 – летальные. Более 1 500 людям удалось выздороветь.
      • Режим чрезвычайной ситуации в стране ввели еще 19 марта. Впоследствии его продлили до 2 мая.
      • Тысячи предприятий остановили работу, особенно пострадал ресторанный и гостиничный бизнес.
      • Около 80% португальских компаний заявили о финансовых проблемах из-за пандемии. Доходы у некоторых из них упали на 75%.
      Автор: Ирина Пундор
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