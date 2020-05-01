Португалія послаблює карантин: відкриють невеликі магазини та салони краси

З понеділка, 4 травня, у Португалії стартує послаблення карантинних обмежень. Двері для відвідувачів відчинять невеликі магазини, перукарні, салони краси, автосалони та книгарні.

Передусім відкриють магазини площею до 200 квадратних метрів. Про це інформує видання Politico.

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Після цього португальська влада планує у другій половині травня розпочати другий етап виходу з карантину. Зокрема, запрацюють:

більші магазини – площею до 400 метрів;

дитячі садки;

школи – для старшокласників;

заклади громадського харчування.

З 1 червня у Португалії планують відкрити:

великі магазини;

торгові центри;

центри дошкільного навчання та гімназії;

кінотеатри.

Також з 1 червня планують відновити футбольні матчі.

Попри пом'якшення карантину, португальців зобов'яжуть дотримуватись певних обмежень, зокрема, щодо кількості людей, які можуть відвідувати заклади, соціальної дистанції. Маски потрібно носити у громадському транспорті та на підприємствах.

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