Порты Мариуполя, Бердянска, Скадовска и Херсона временно не работают
Источник:фейсбук Мининфраструктуры
В результате полномасштабной войны России против Украины значительный ущерб терпит украинская морская отрасль. Деятельность ряда портов пришлось частично приостановить.
О морской отрасли в условиях войны рассказали в Министерстве инфраструктуры Украины. Информацию о текущем состоянии опубликовали на официальной странице в фейсбуке.
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Актуальная ситуация морской отрасли Украины
По состоянию на 21 марта в результате военной агрессии России ситуация с морской отраслью Украины такова:
Порты
- Мариуполь, Бердянск, Скадовск, Херсон – временно не работают. Вход и выход судов временно невозможны.
- Николаев, Ольвия, Южный, Одесса, Черноморск – частично осуществляют обработку имеющегося вблизи причалов флота и отгрузки по железной дороге и автотранспорту. Вход и выход судов также временно невозможны.
- Белгород-Днестровский не работает из-за отсутствия в порту флота и грузов. Вход и выход судов временно невозможны.
- Что касается работы дунайских портов, в Мининфраструктуры просят обращаться в соответствующие администрации или в центральное диспетчерское госпредприятие "АМПУ".
Речная инфраструктура
Шлюзовая инфраструктура Днепра к югу от Киева находится в рабочем состоянии. Это не касается Каховского шлюза, временно захваченного Россией.
Моряки
Дипломирование моряков осуществляется в Одессе и Измаиле. Выход в рейсы моряков, являющихся гражданами Украины, в составе членов экипажей судов из портов Усть-Дунайск, Измаил и Рени возможен. Вопрос возможности выезда моряков-граждан Украины за границу пешком или автотранспортом решается.
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