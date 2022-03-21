Порты Мариуполя, Бердянска, Скадовска и Херсона временно не работают

В результате полномасштабной войны России против Украины значительный ущерб терпит украинская морская отрасль. Деятельность ряда портов пришлось частично приостановить.

О морской отрасли в условиях войны рассказали в Министерстве инфраструктуры Украины. Информацию о текущем состоянии опубликовали на официальной странице в фейсбуке.

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Актуальная ситуация морской отрасли Украины

По состоянию на 21 марта в результате военной агрессии России ситуация с морской отраслью Украины такова:

Порты

Мариуполь, Бердянск, Скадовск, Херсон – временно не работают. Вход и выход судов временно невозможны.

– временно не работают. Вход и выход судов временно невозможны. Николаев, Ольвия, Южный, Одесса, Черноморск – частично осуществляют обработку имеющегося вблизи причалов флота и отгрузки по железной дороге и автотранспорту. Вход и выход судов также временно невозможны.

– частично осуществляют обработку имеющегося вблизи причалов флота и отгрузки по железной дороге и автотранспорту. Вход и выход судов также временно невозможны. Белгород-Днестровский не работает из-за отсутствия в порту флота и грузов. Вход и выход судов временно невозможны.

не работает из-за отсутствия в порту флота и грузов. Вход и выход судов временно невозможны. Что касается работы дунайских портов, в Мининфраструктуры просят обращаться в соответствующие администрации или в центральное диспетчерское госпредприятие "АМПУ".

Речная инфраструктура

Шлюзовая инфраструктура Днепра к югу от Киева находится в рабочем состоянии. Это не касается Каховского шлюза, временно захваченного Россией.

Моряки

Дипломирование моряков осуществляется в Одессе и Измаиле. Выход в рейсы моряков, являющихся гражданами Украины, в составе членов экипажей судов из портов Усть-Дунайск, Измаил и Рени возможен. Вопрос возможности выезда моряков-граждан Украины за границу пешком или автотранспортом решается.

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