Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на вечернем брифинге 25 февраля. По его словам, изменения касаются и отдельных судов.

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Заявление Шмыгаля

Премьер-министр отметил, что уровень охраны 3 будет действовать в морских и речных портах, портовых средствах. Кроме этого, на судах, которые имеют право плавать под флагами Украины на период действия военного положения.

Порты Украины переходят под усиленную охрану,

– заявил Шмыгаль.

Отметим, что 25 февраля утром Украина закрыла небо и порты из-за российской агрессии. По стране продолжают курсировать поезда в безопасных регионах.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк порекомендовал гражданам учесть этот нюанс при планировании перемещений.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу на разных фронтах в разных уголках страны. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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Денис Шмыгаль рассказал о ситуации в Украине 25 февраля: смотрите видео