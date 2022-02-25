Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на вечернем брифинге 25 февраля. По его словам, изменения касаются и отдельных судов.
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Заявление Шмыгаля
Премьер-министр отметил, что уровень охраны 3 будет действовать в морских и речных портах, портовых средствах. Кроме этого, на судах, которые имеют право плавать под флагами Украины на период действия военного положения.
Порты Украины переходят под усиленную охрану,
– заявил Шмыгаль.
Отметим, что 25 февраля утром Украина закрыла небо и порты из-за российской агрессии. По стране продолжают курсировать поезда в безопасных регионах.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк порекомендовал гражданам учесть этот нюанс при планировании перемещений.
Денис Шмыгаль рассказал о ситуации в Украине 25 февраля: смотрите видео