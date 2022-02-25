Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на вечірньому брифінгу 25 лютого. За його словами, зміни стосуються й окремих суден.

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Заява Шмигаля

Прем'єр-міністр зауважив, що рівень охорони 3 діятиме у морських та річкових портах, портових засобах. Окрім цього, на суднах, які мають право плавати під прапорами України на період дії воєнного стану.

Порти України переходять під посилену охорону,

– заявив Шмигаль.

Зазначимо, що 25 лютого зранку Україна закрила небо та порти через російську агресію. Країною продовжують курсувати поїзди в безпечних регіонах.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк порекомендував громадянам врахувати цей нюанс під час планування переміщень.

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