Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на вечірньому брифінгу 25 лютого. За його словами, зміни стосуються й окремих суден.
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Заява Шмигаля
Прем'єр-міністр зауважив, що рівень охорони 3 діятиме у морських та річкових портах, портових засобах. Окрім цього, на суднах, які мають право плавати під прапорами України на період дії воєнного стану.
Порти України переходять під посилену охорону,
– заявив Шмигаль.
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк порекомендував громадянам врахувати цей нюанс під час планування переміщень.
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