Поручил очистить СБУ от тех, чей интерес не Украина, – Зеленский о коррупции и громких арестах

Владимир Зеленский откликнулся на громкие задержания в Воздушных силах и СБУ. Чиновников подозревают в коррупции.

Свой комментарий Зеленский оставил во время вечернего обращения 25 февраля.

Что сказал Зеленский о коррупции в Воздушных силах и СБУ?

Были доклады Службы безопасности Украины – я поручил Евгению Хмаре и Александру Покладу работать на очищение Службы от тех, чей интерес – совсем не Украина. Есть уже результаты. Сегодня были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры. Каждый на государственных должностях должен работать на Украину и ради Украины. Другого не будет. Слава Украине! – высказался лидер государства.